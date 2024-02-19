خروج جميع الطلاب المصابين في حادث السيرك بالوادي الجديد من المستشفى

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خروج جميع الطلاب المصابين في حادث سقوط مدرجات السيرك بمدينة الخارجة؛ بعد تحسن حالتهم، وإجراء كل الفحوصات؛ للاطمئنان على صحتهم وتماثلهم للشفاء.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والمزارات العامة التي تستقبل طلاب المدارس وغيرهم من المواطنين؛ حفاظًا على أرواح وسلامة الجميع، ومنعا لوقوع حوادث مشابهة.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا بالحادث صباح اليوم.

وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث.

ونقل الطلاب المصابين- وعددهم 38 وفقا لبيان مديرية التعليم بالوادي الجديد- إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.