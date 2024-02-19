عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج جميع الطلاب المصابين في حادث السيرك بالوادي الجديد من المستشفى

محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خروج جميع الطلاب المصابين في حادث سقوط مدرجات السيرك بمدينة الخارجة؛ بعد تحسن حالتهم، وإجراء كل الفحوصات؛ للاطمئنان على صحتهم وتماثلهم للشفاء.

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد من إجراءات السلامة والأمان داخل المتنزهات والمزارات العامة التي تستقبل طلاب المدارس وغيرهم من المواطنين؛ حفاظًا على أرواح وسلامة الجميع، ومنعا لوقوع حوادث مشابهة.

وكان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا بالحادث صباح اليوم.

وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث.

ونقل الطلاب المصابين- وعددهم 38 وفقا لبيان مديرية التعليم بالوادي الجديد- إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيرك الوادى الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

ترشيحاتنا

هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ