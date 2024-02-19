رصف منطقة المجمع الإسلامي في دمياط ببلاط الإنترلوك

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استكمال أعمال رصف منطقة المجمع الإسلامي بمنطقة السنانية، ببلاط الإنترلوك.

ويأتى ذلك ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة الذى شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية وهي "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، السنانية، شط الملح، غيط النصارى، المنيا " ...

وجرى الدفع بالمعدات اللازمة لتمهيد المنطقة و استكمال الأعمال وذلك للتنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن المشروع تضمن رفع كفاءة شبكات المرافق بتلك المناطق و الرصف بالأسفلت للشوارع الرئيسية وبالإنترلوك للشوارع الفرعية، لتحقيق التطوير الشامل والتنمية بالمدينة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تلك المناطق لم تشهد اى أعمال تطوير منذ سنوات طويلة ، لافتة الى ان هذا المشروع يأتى فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكات المرافق والطرق بجميع المناطق..