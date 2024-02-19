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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الروضة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل "محمد رمضان عيد" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة الروضة التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة الشهيد مرعي الإبتدائية ومدرسة الشهيد ابو الفضل الإبتدائية ومدرسة مصباح زهران الاعدادية المشتركة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وتفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما أختبر الطلاب في القراءة والكتابة والحساب، مشددا علي ضرورة وضع البرامج والخطط العلاجية السريعة لمشكلة ضعف مستوى القراءة والكتابة لدى بعضهم، مؤكدا أنه تم اضافة حصتين للجدول المدرسي لعلاج الطلاب الضعاف واثراء معرفي للطلاب الموهوبين

وأكد "وكيل الوزارة" على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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دمياط التربية والتعليم الانضباط الإداري الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العملية التعليمية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القراءة والكتابة

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