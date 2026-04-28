إصابة عامل بطلق خرطوش داخل مزرعة بالوادي الجديد

أصيب عامل، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري خرطوش داخل مزرعة تقع في نطاق محور تنيدة – منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ بمنطقة الرئتين، وجرى نقله إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصاب بطلق ناري إلى مستشفى الداخلة العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحص ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي إصابة "هـ. أ"، 59 عامًا، عامل، بطلق ناري خرطوش داخل مزرعة بمحور تنيدة – منفلوط، ما تسبب في إصابته بجرح نافذ في منطقة الرئتين.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، حيث يخضع للفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وسط متابعة لحالته الصحية من جانب الفريق الطبي بالمستشفى.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها، وبيان ما إذا كانت الإصابة وقعت بطريق الخطأ أو نتيجة شبهة جنائية.