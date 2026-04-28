متعاطي للكحول .. القبض على المتهم بتحطيم زجاج سيارة بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بترويع المواطنين وتحطيم زجاج سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 12يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من (مالك مركز صيانة ، ومحاسب - مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بزجاج السيارات ملكهما.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كونه كان متعاطياً مواد كحولية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات .





