انطلاق فريق الأتوبيس الطائر لمتابعة انتظام المدارس بدمياط

أعلن "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق أولى رحلات الاتوبيس الطائر لمتابعة منظومة العمل بالادارات التعليمية والمدارس التابعة لها علي مستوى المحافظة، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية والتحقق من الانضباط الإدارى وتنفيذ توجيهات دكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بانتظام الطلاب ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.

لافتا إلى أن إستمرار اعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية بادارات المحافظة التعليمية وخاصة النائية منها ياتى انطلاقا من متابعة منظومة العمل وانضباطة بما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا وليس لتصيد الأخطاء .

أوضح "وكيل الوزارة" أن الأتوبيس الطائر يضم أعضاء من المتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالى والاداري ومديرى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي والرسمية لغات بالمديرية بقيادة دكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وطالب "وكيل الوزارة" لجنة الأتوبيس الطائر بمراجعة الجهود المبذولة لجذب الطلاب للمدرسة وخاصة طلاب الصف الثالث الاعدادي والثالث الثانوى وعودتهم للمدرسة بشكل كامل لاسترجاع دورها التربوى والتوجيهى وذلك فى إطار الالتزام بتنفيذ الكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب والتأكيد على تفعيل التسجيل الالكتروني أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية و تفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط.

لافتا إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم ، وذلك بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.

وأشار "وكيل الوزارة" أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات الميدانية المفاجئة التى وصفها بجرس انذار للجميع وسيتم إثابة المتميزين من القيادات التعليمية والعاملين وذلك بالتوازى مع إجراءات محاسبة المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية