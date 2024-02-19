عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فريق الأتوبيس الطائر لمتابعة انتظام المدارس بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انطلاق أولى رحلات الاتوبيس الطائر  لمتابعة منظومة العمل بالادارات التعليمية والمدارس التابعة لها علي مستوى  المحافظة، وذلك لتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية والتحقق من الانضباط الإدارى وتنفيذ توجيهات دكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بانتظام الطلاب ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس.

لافتا إلى أن إستمرار اعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها  التعليمية بادارات المحافظة التعليمية وخاصة النائية منها ياتى انطلاقا من متابعة منظومة العمل وانضباطة بما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا وليس لتصيد الأخطاء .

أوضح "وكيل الوزارة" أن الأتوبيس الطائر يضم أعضاء من المتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالى والاداري ومديرى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي والرسمية لغات بالمديرية بقيادة دكتورة رحاب البراشي مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وطالب "وكيل الوزارة" لجنة الأتوبيس الطائر بمراجعة الجهود المبذولة لجذب الطلاب للمدرسة وخاصة طلاب الصف الثالث الاعدادي والثالث الثانوى وعودتهم للمدرسة بشكل كامل لاسترجاع دورها التربوى والتوجيهى وذلك  فى إطار  الالتزام بتنفيذ الكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب والتأكيد على تفعيل التسجيل الالكتروني أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية و تفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط.

لافتا إلى ضرورة متابعة تطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها وكذا تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن  فى قلوبهم ، وذلك بجانب تكثيف برامج  التوعية  والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح.

وأشار "وكيل الوزارة" أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات الميدانية المفاجئة التى وصفها بجرس انذار للجميع وسيتم إثابة المتميزين من القيادات التعليمية والعاملين وذلك بالتوازى مع إجراءات محاسبة المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية

تشميع 5 عيادات في دمياط الجديدة

دمياط إجراءات الأمن والسلامة التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الثالث الإعدادي التوجيه المالي والإداري التعليم الابتدائي التسجيل الالكتروني التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل سفينة من أستراليا بـ 14550 طن قمح

ترشيحاتنا

وزير البترول الأسبق: كبرى الشركات العالمية تشارك في مؤتمر ايجبس للطاقة

هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

فريق مرعب.. تعليق ناري من مهيب عبد الهادي على أداء لاعبي الزمالك

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ