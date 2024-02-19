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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة

هاتف شاومي Xiaomi
هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro

تشكل بعض أسعار هواتف الفلاجشيب عائقًا كبيرًا لدى راغبي الشراء ، حيث قد يبدأ سعر بعض الهواتف الرائدة من  30 ألف جنيه، ومن بين الهواتف المميزة التي توفر سعر مناسب وكذلك مواصفات قياسية يأتي هاتف Xiaomi 13T Pro من شركة شاومي .    

 

ويعد هاتف Xiaomi 13T Pro واحدا من أقوى هواتف الفئة المتوسطة التي يمكن شرائها، والتي تتميز بمواصفات قياسية بدءا من الشاشة والكاميرا الفائقة إلى المعالج القوي والبطارية ذات السعة الكبيرة.

 

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro  

يتميز بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.67 بوصة، ودقة 1.5K ومعدل تحديث متكيف يبلغ 144 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى ميزتي HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والمياه، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل من تصنيع شركة Leica، مع ميزة التثبيت البصري OIS وEIS، وعدسة تليفوتوجرافية مقربة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لتصوير السيلفي. 

 

كما يدعم الهاتف تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية ويدعم أيضًا تسجيل LOG بمعدل 10 بت.

 

ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 وات، إلى جانب نظام تبديد الحرارة للحفاظ على درجات حرارة تلهاتف منخفضة، كما يوفر الهاتف 4 سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من تصحيحات الأمان.

 

ويعمل بمعالج من نوع +Dimensity 9200 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، والتي تقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 1 تيرابايت.

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