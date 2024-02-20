وزير البترول الأسبق: مصر ستصبح مركزا للهيدروجين الأخضر

قال عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن مصر ستصبح مركزا للهيدروجين الأخضر بسبب موقعها المميز وسط العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية تحتية لتسييل الغاز من شرق المتوسط وتصديره للخارج، بالإضافة إلى محطتي إسالة للغاز بدمياط وإدكو.

وأوضح عبد الله غراب، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن شركات الطاقة الكبرى التي تستمر في البترول والحفر والإنتاج والطاقة الخضراء لديها تمويلات ضخمة، معلقا: إفريقيا من الدول قليلة التنمية ولكنها غنية بالإمداد للثروات البترولية.

وتابع وزير البترول الأسبق أن تغيير الطاقة يحتاج وقت وإمكانات كبيرة في التمويل، لافتا إلى أنه لا يجب التعجل في التحول الطاقي فهو أمر يحتاج إلى التدبر وعدم الاستعجال.

وـكمل عبد الله غراب: مصر لديها معدلات تنمية غير مسبوقة في مجال الطاقة والبترول، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول المتقدمة ما زالت تستخدم الفحم في بعض الصناعات.

وتابع عبد الله غراب قائلا: «ما تم إنتاجه في مصر من بترول وغاز بقيمة 39 مليار دولار، يتم استخدام جزء منه في تشغيل الكهرباء، والباقي يمكن تصديره، وسياسة الدعم المفتوح للمنتجات البترولية كانت سياسة خاطئة؛ ويتم مهاجمتي بسبب هذا التصريح».



