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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

هيدى كرم
هيدى كرم

نشرت هيدى كرم نقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحتفل فيه بعيد الحب على البحر.

واستعانت هيدى كريم فى الفيديو بأغنية "انتى الاحلى" معلقة : بيقل لى إنّى الأحلى و البنت اللى بيرتاح لها".. عيد الحب الخاص بي أفضل من عيد الحب الخاص بك.

وشاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها، صورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة وهى تستمتع بالأجواء الشتوية فى الإسكندرية وعلقت قائلة :" فى حب الإسكندرية"

وتحرص دائما هيدي كرم على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع  صورها واطلالاتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، عبر حسابها علي "إنستجرام".

ومن ناحية أخرى، انضمت الفنان هيدي كرم مؤخرا، إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، العمل يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كل من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

كما تشارك الفنان هيدي كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، وتنتظر عرض فيلم "آل شنب" في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى التى تم تأجيلها لوقت لاحق بسبب الأحداث فى غزة، الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في عرضه العالمي الأول، ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

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