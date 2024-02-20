لسه ما نقدرش نحكم.. شوبير يعلق على تعادل الإسماعيلي والزمالك

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الزمالك والإسماعيلي في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالدوري الممتاز.

وقال خلال برنامجه : “الزمالك كان أخطر وأقرب للفوز.. ولسه مانقدرش نحكم على جوميز”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.