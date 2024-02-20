ترامب يخرج عن صمته بشأن نافالني ولا يلقي باللوم على بوتين

أدلى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، الذي أثار انتقادات كرئيس للولايات المتحدة بسبب إشادته بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين بأول تعليق علني له على وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يلقي أي لوم فيه لكنه ألمح إلى مشاكله القانونية.

وكتب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة على منصته 'تروث سوشيال' الخاصة به 'الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أكثر وعيا بما يحدث في بلادنا'، ويبدو أنه يربط الوفاة بمشاكله السياسية.

واضاف 'إنه تقدم بطيء ومطرد، حيث يقودنا السياسيون والمدعون العامون والقضاة اليساريون الراديكاليون إلى طريق الدمار، فالحدود المفتوحة، والانتخابات المزورة، وقرارات المحاكم غير العادلة للغاية، كلها عوامل تدمر أمريكا، نحن أمة في تراجع، أمة فاشلة! MAGA2024'

ولم يكن من الواضح ما هي أوجه التشابه التي كان ترامب يحاول رسمها مع أبرز زعماء المعارضة في روسيا. وحارب نافالني (47 ​​عاما) لسنوات ضد ما وصفه بالفساد المستشري في روسيا بوتين التي يحكمها 'المحتالون واللصوص'.

ولم تستجب حملة ترامب على الفور لطلب التوضيح.

واعترض ترامب على أمر قضائي يوم الجمعة بدفع غرامات قدرها 355 مليون دولار بسبب المبالغة في تقدير صافي ثروته لخداع المقرضين، وهو القرار الذي وصفه بأنه ذو دوافع سياسية. ويستعد ترامب أيضًا لأربع محاكمات جنائية مقبلة بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وألقى الرئيس جو بايدن يوم الجمعة باللوم بشكل مباشر على بوتين في وفاة نافالني في مستعمرة جزائية شمال الدائرة القطبية الشمالية، كما فعلت منافسة ترامب الجمهورية الرئيسية نيكي هيلي. وقال بايدن: 'بوتين مسؤول عن وفاة نافالني'.

ونفى الكرملين تورطه في وفاته وقال إن المزاعم الغربية بأن بوتين مسؤول عن مقتله غير مقبولة.

ومنذ الإعلان عن وفاة نافالني يوم الجمعة، أدان رؤساء أمريكيون سابقون وكبار أعضاء الكونجرس من الحزبين بوتين أيضًا.

لكن ترامب، المرشح الجمهوري الذي يتصدر السباق لمنافسة بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، ظل صامتا حتى يوم الاثنين.

وخلال فترة ولايته في البيت الأبيض 2017-2021، أعرب ترامب عن إعجابه ببوتين. وفي عام 2018، رفض إلقاء اللوم على الزعيم الروسي في التدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، مما ألقى بظلال من الشك على النتائج التي توصلت إليها وكالات الاستخبارات التابعة له وأثار انتقادات في الداخل.

وفي الأسبوع الماضي، أشار إلى أن الولايات المتحدة قد لا تحمي حلفاء الناتو الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع من غزو روسي محتمل.

ووصفت هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، والتي ستواجه ترامب باعتبارها المستضعفة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولايتها يوم السبت، رد ترامب يوم الاثنين بأنه غير وطني.

وكتبت على موقع X: 'كان بإمكان دونالد ترامب أن يدين فلاديمير بوتين لكونه سفاحًا قاتلاً. وكان بإمكان ترامب أن يشيد بشجاعة نافالني'. وبدلاً من ذلك، أدان أمريكا وقارنها بروسيا.

وانتقدت هيلي، خلال حملتها الانتخابية في سمتر بولاية ساوث كارولينا، في وقت لاحق يوم الاثنين، ترامب مرة أخرى بسبب تصريحاته بشأن الناتو، قائلة: 'لقد انحاز إلى ديكتاتور يقتل خصومه السياسيين'.

وتذكرت النائبة الجمهورية الأمريكية السابقة ليز تشيني، نائبة رئيس لجنة الكونجرس التي حققت في اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، تعهد ترامب المتكرر بالسعي إلى 'الانتقام' من المعارضين السياسيين إذا استعاد السلطة.

وقال تشيني يوم الأحد: 'ما فعله فلاديمير بوتين بنافالني هو ما يبدو عليه الانتقام في بلد لا يخضع فيه الزعيم لسيادة القانون'.