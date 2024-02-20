شخصية جادة.. عصام عمر: عجبتني فكرة مسلسل مسار إجباري

كشف الفنان عصام عمر، تفاصيل مشاركته في مسلسل مسار إجباري في السباق الرمضاني هذا العام.

وقال عصام عمر في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" نحاول عمل مسلسل قريب من الناس بشكل كبير ".

وأضاف عصام عمر:" عجبتني فكرة مسلسل مسار إجباري وهي قائمة على علاقة شقيقين ببعضهم البعض فرضت عليهم الظروف أن يدخلوا في مسار حياة ".

وتابع عصام عمر :" شخصيتي في مسلسل مسار إجباري جادة ولديه جزء من التكبر على الأشخاص المحيطين به لكنه يتعرض إلى مواقف كثيرة تجعله يتعلم كثيرا ".

وأكمل عصام عمر :" أحمد داش شخصية هادية ولطيف وأنا بحبه على المستوى الشخصي بشكل كبير ".