مؤلفة مليحة: المسلسل يتحدث عن القضية الفلسطينية ونهايته مفاجأة

كشفت رشا الجزار مؤلفة مسلسل مليحة والذي يتناول القضية الفلسطينية والمقرر عرضه في السباق الرمضاني هذا العام، تفاصيل العمل.

وقالت رشا الجزار في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" كل التحية والتقدير إلى الشعب الفلسطيني وكل الدعم له في ضمودهم ضد الاحتلال".

وأضافت رشا الجزار:" مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وسيتم عرضه في النصف الثاني من شهررمضان ".

وتابعت رشا الجزار:" مسلسل مليحة سوف يتطرق لملامح مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ونقدم كل الدعم للحق الفلسطيني في سياق درامي".

واكملت رشا الجزار:" مسلسل مليحة يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، والمسلسل يعتبر دراما اجتماعية إنسانية ونهاية المسلسل مفاجأة ".