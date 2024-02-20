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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: إسرائيل تدرك مخاطر التصعيد في غزة وخاصة خلال شهر رمضان

صدى البلد

علق جمال عبد الجواد المستشار بمركز الأهرام للدراسات، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال جمال عبد الجواد في بمداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن إسرائيل تقوم بالضغط بقوة؛ لتوافق حماس على شروطها.

وتابع جمال عبد الجواد: "لا يوجد أي طرف مستعد للتراجع عن طلباته وبالتالي مازالت احتمالات الصدام مستمرة".

وـكمل جمال عبد الجواد: "إسرائيل تدرك مخاطر التصعيد في رفح الفلسطينية في المنطقة خاصة خلال شهر رمضان الكريم ".

ولفت جمال عبد الجواد إلى أن: "المنطقة تنتظر أسابيع وشهور ساخنة؛ بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة، وما زالت الأمور معقدة في قطاع غزة ".

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