هيثم فاروق يكشف عن أخطاء بمباراة الزمالك والإسماعيلي

علق هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، على مباراة الاسماعيلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وكتب عبر أكس: "بداية ليست سيئة في ظل أرضية ملعب سيئة جدا .وجود عمرجابر كظهير أيسر أفضل كتير .هناك بطاقة صفراء ثانية تغاضي عنها حكم المباراة لمدافع الإسماعيلي .نقطةأخيرة وهامة قمنا بعمل التغييرات الثلاثة في الأوقات المحددة مبكرآ .لو حدثت إصابة لا يمكننا إجراء تغيير لإستنفاذ الأوقات المسموح بها".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين، راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات الجماعية، عقب مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.