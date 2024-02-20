حسام حسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ويتم نقله إلى المستشفى

العميد حسام حسن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وتم نقله إلى المستشفى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة وكان من المفترض أن يستمر تحت إشراف الأطباء خلال ال24 ساعة المقبلة ولكنه فضل أن يخرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي.