وزير العدل الفلسطيني: غالبية الدول تؤكد عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، قال إن غالبية الدول تؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني.

وحذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء وتفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في وفيات الأطفال في غزة.

بعد مرور 20 أسبوعاً على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن الغذاء والمياه الصالحة للشرب أصبحت 'نادرة بشكل لا يصدق' في الأراضي الفلسطينية، وأضافت أن جميع الأطفال الصغار تقريباً يعانون من أمراض معدية.

وقال تيد شيبان، نائب مدير العمل الإنساني في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن 'قطاع غزة يستعد ليشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المستوى الذي لا يطاق بالفعل لوفيات الأطفال في غزة'.

ويصاب ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وفقاً لتقييم مشترك أجرته وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والغذاء والصحة.



