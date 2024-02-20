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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قلة مأجورة.. إسلام صادق يعلق على من سب الزمالك

صدى البلد

علق الإعلامي إسلام صادق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على واقعة شتم وسب نادي الزمالك.

وكتب إسلام صادق: "من سب وشتم الزمالك وجماهيره ليسوا من جمهور الإسماعيلي، وإنما هم قلة مأجورة هدفها إشعال فتنة ولا يدركون علاقة الناديين التاريخية، فهم مجموعة من البلطجية لا يقلون جهلا وسذاجة عمن تسببوا في مجازر بسبب مباراة كروية!".


 

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرةلمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة الإسماعيلي، أمس الاثنين، باستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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