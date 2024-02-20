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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة بين كولر وكهربا بسبب عدم سفره مع الأهلي

صدى البلد

طرح الإعلامي محمد فاروق سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب محمد فاروق: "هل تحدث أزمة بين كولر وكهربا بسبب إصرار اللاعب على حضور فرح شقيقته وعدم السفر مع الأهلي".

من جانب آخر، علق الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي، عن وجود جلسة ستجمع بين كولر وكهربا؛ لحسم سفره إلى غانا مع الفريق .

وقال شبانة: “كهربا عاوز يحضر فرح أخته يوم الأربع، والأهلي هيسافر يوم الأربع”.

 

وأضاف: “كهربا اقترح على كولر إنهم يسافروا، وهو يحصَّلهم بعد الفرح، وهنعرف رد كولر النهاردة”.

اللاعب محمود كهربا الإعلامي محمد فاروق الإعلامي محمد شبانة شقيقته كهربا كولر وكهربا

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