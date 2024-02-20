أزمة بين كولر وكهربا بسبب عدم سفره مع الأهلي

طرح الإعلامي محمد فاروق سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب محمود كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب محمد فاروق: "هل تحدث أزمة بين كولر وكهربا بسبب إصرار اللاعب على حضور فرح شقيقته وعدم السفر مع الأهلي".

من جانب آخر، علق الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه الإذاعي، عن وجود جلسة ستجمع بين كولر وكهربا؛ لحسم سفره إلى غانا مع الفريق .

وقال شبانة: “كهربا عاوز يحضر فرح أخته يوم الأربع، والأهلي هيسافر يوم الأربع”.

وأضاف: “كهربا اقترح على كولر إنهم يسافروا، وهو يحصَّلهم بعد الفرح، وهنعرف رد كولر النهاردة”.