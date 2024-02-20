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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق يطرح سؤالًا مثيرا للجمهور بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

صدى البلد

طرح الإعلامي محمد فاروق سؤالًا للجمهور بشأن اللاعب رمضان صبحي  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب محمد فاروق:"كمشجع كورة..نفسك رمضان صبحي يرجع الأهلي ولا يروح الزمالك".
 

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن مفاجأة جديدة في مصير رمضان  صبحي.


 

وقال شوبير إن رمضان صبحي بنسبة كبيرة سوف يقوم بتجديد عقده مع نادي بيراميدز  الذي ينتهى بنهاية منافسات الموسم القادم.


 وأضاف شوبير إلى أن رمضان يفضل الاستمرار مع نادي بيراميدز نظرا لحصوله على مقابل مادى كبير رغم عدم نجاحه في حصد أي بطولة مع النادي السماوي.
 

وواصل شوبير تصريحاته قائلا: "رمضان صبحي سوف يترك بيراميدز في حالة واحدة فقط وهى وجود رغبة من الأهلى فى استعادته مرة أخرى وهذا أمر صعب للغاية.

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