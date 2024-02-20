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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر قوائم المرشحين على 7 مقاعد بانتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تجرى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، الجمعة المقبلة.

وأوضحت قائمة المرشحين، تقدم 16 مرشح علي 7 مقاعد بانتخابات مهندسين الإسماعيلية، وهم 8 مدني و5 كهرباء، 1 ميكانيكا، 2 شعب صغيرة.

وينشر موقع «صدي البلد »، قوائم المرشحين لانتخابات المهندسين بالإسماعيلية ، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وحصل «صدي البلد » علي قوائم المرشحين، حيث يتنافس كلا من المهندس محمد عبد الله، المهندس شريف مجدي عبد المجيد، المهندس علي حسن، المهندس هيثم سيد غريب، المهندسة أمنية محمد رضوان، علي مقعد شعبة كهرباء، وترشح المهندس تامر نبيل علي مقعد شعبة ميكانيكا، وعلى مقاعد شعبة مدني، ترشح كلا من المهندس وليد احمد فؤاد، المهندس شريف سمير محمد، المهندس محمد حربي، المهندس محمد عبد الرحمن، المهندس عادل موريس، المهندس احمد محمد اسماعيل، المهندس محمد عبد المنعم، المهندس احمد السيد، وعلي شعب غزل ونسيج وتعدين وبترول، تقدم بأوراق ترشحه  المهندس محمد كامل محمد خليفة، المهندسة سارة عصمت طارق.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ، قوائم المرشحين للانتخابات، والتي تضمنت 1008 مرشحين، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.


وحددت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، 25 مقرا للتصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، كما دعت اللجنة كل المهندسين بالمحافظات للمشاركة بحضور الانتخابات يوم الجمعة المقبل، الموافق 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

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المرشحين للانتخابات النقابة العامة للمهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين انتخابات نقابة المهندسين محافظة الاسماعيلية

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