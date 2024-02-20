صحف الإمارات| بن زايد يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية.. وتحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة

تناولت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الثلاثاء، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

تواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الشعب الفلسطيني.

وقامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الفترة من 11 - 18 فبراير الجاري، بتقديم الدعم إلى ثلاث محافظات في قطاع غزة وهي "محافظة رفح" المقسمة لعدة مناطق هي شرق رفح بجميع مناطقها، الشوكة وحي النصر وزلاطة ومنطقة معبر رفح وحي السلام، بجانب البرازيل والجنينة والحي الإداري والشابورة وخربة العدس وميراج في وسط رفح، إضافة إلى تل السلطان والمخيم السعودي ومخيم بدري ومواصي رفح في غرب رفح.

كما تم توزيع المساعدات في مناطق البريج والمغازي والنصيرات والزوايدة ودير البلح في "محافظة الوسطى".

وفي "محافظة خانيونس"، كان توزيع المساعدات يتم داخل المحافظة قبل تحولها لمنطقة قتال ونزوح جزء من سكانها لغرب المحافظة “مواصي خانيونس”، وإلى منطقة الأوروبي في شرق المحافظة، ومنطقة “مواصي رفح وغربها”، وهذه المناطق التي يتم التوزيع بها حاليا.

وشملت المساعدات التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طرودا تحوي مواد غذائية وطبية، وملابس شتوية، بجانب تركيب كشافات إنارة في مراكز إيواء النازحين، فضلا عن مشروع المخابز لمواجهة النقص الحاد في الخبز داخل قطاع غزة.

وفي خبر آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل - أبوظبي، والاتحاد للطيران، و"أدنيك للخدمات"، وشركة اتصالات (e&) كشركاء استراتيجيين لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي تحتضنه العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير الجاري.

ورحب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، بالاتفاقيات المبرمة مع الدوائر والمؤسسات والشركات الوطنية الرائدة، مؤكدًا على دورها في الاستضافة الناجحة لهذا الحدث العالمي المهم.

وقال: "يعد المؤتمر الوزاري الثالث عشر حدثًا تاريخيًا سيجمع قادة ووزراء التجارة وكبار المسؤولين في العالم لإظهار التزامهم المشترك بسلاسل التوريد الشاملة والمستدامة. ومن المهم أن نكون قادرين على تهيئة بيئة مواتية للمفاوضات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز مستقبل التجارة العالمية".

صحيفة الخليج

حذرت الأمم المتحدة، من أن النقص المُقلق في الغذاء، وسوء التغذية المتفشي، والانتشار السريع للأمراض، هي عوامل قد تؤدي إلى «انفجار» في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة.

وبعد عشرين أسبوعاً على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس، قالت وكالات الأمم المتحدة: «إنّ الغذاء والمياه النظيفة أصبحا نادرين جداً في القطاع الفلسطيني المحاصر، وإنّ جميع الأطفال الصغار تقريباً يُعانون أمراضاً مُعدية».

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف: «إنّ غزة على وشك أن تشهد انفجاراً في وفيات الأطفال التي يُمكن تفاديها، ما من شأنه أن يُضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يُطاق أصلاً».

وفي خبر آخر، قال بيتر بيلو، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «طيران الرياض» السعودية الجديدة في تصريحات على هامش معرض سنغافورة الجوي الثلاثاء، إن الشركة تعتزم التشغيل تجارياً بنهاية النصف الأول من عام 2025.

وقالت شركة الطيران المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي في نوفمبر، إنها أجرت محادثات لتقديم طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن، وتتوقع أن تعلن عن الطلبية قريباً، لكن لم يتم تحديد إطار زمني لذلك.

صحيفة الإمارات اليوم

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث ورئيس الكونغو، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة فرص تنويع الاستثمارات وتحفيزها في القطاعات التنموية والاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وغيرها والتي تدعم التنمية والتقدم والازدهار المستدام في البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وفي خبر آخر، حدد التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري في الإمارات، الـ25 من مارس المقبل، عطلة الربيع، التي تستمر ثلاثة أسابيع، حتى 14 أبريل المقبل، وتتضمن الفترة الزمنية المتبقية من الفصل الدراسي الثاني، نوعين من التقييمات، تشمل قياس كفايات الطلبة (المعرفية والمهارية)، واختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح التقويم أن مدة الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق في الثاني من يناير الماضي، تبلغ 12 أسبوعاً (59 يوماً دراسياً)، ولم يتضمن الفصل إجازة رسمية سوى يوم واحد (الأول من يناير الماضي) بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني تنفيذ التقييمات المدرسية لقياس كفايات الطلبة (المعرفية والمهارية)، خلال شهر فبراير الجاري، فيما يشهد شهر مارس المقبل تقييم (اختبار) نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويأتي ذلك ضمن عدد من مراحل التقييم التي يشهدها العام الأكاديمي الجاري.