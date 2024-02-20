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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإخلاء فورا.. نداء عاجل من جيش الاحتلال إلى سكان الزيتون والتركمان بغزة

عمليات الاخلاء في
عمليات الاخلاء في غزة

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان أحياء الزيتون والتركمان في غزة إلى مغادرتها بشكل فوري.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دعا المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كل السكان المتواجدين في احياء الزيتون والتركمان في قطاع غزة للإخلاء إلى "المنطقة الإنسانية" على ساحل جنوب غزة، حيث يبدو أن الجيش يشن هجوما جديدا في المنطقة.

ونشر أدرعي، باللغة العربية، خريطة للمناطق التي تحتاج إلى إخلاء إلى جانب الإعلان.

كانت وسائل الإعلام الفلسطينية قد أبلغت عن ضربات إسرائيلية على الزيتون في الساعة الأخيرة.

وفي بداية الهجوم البري الإسرائيلي ضد حركة حماس، دعا جيش الدفاع الإسرائيلي جميع المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة إلى إخلاء الجنوب، على الرغم من أن البعض ظل هناك بغض النظر عن ذلك.

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