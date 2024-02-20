عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

مذيعة يمر بجانبها
مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا

تفاجأ الجميع من رد فعل مذيعة عندما مر بجانبها أسد جبلي أثناء وقوفها بإحدى الغابات وتقديمها بثًا مباشرُا ليلًا!

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مرور أسد جبلي بجانب مُذيعة وهي تقدم بث مباشر ليلًا حيث لم تُحرك ساكنًا وظلت واقفة في مكانها مُستمرة في بثها المباشر أمام الكاميرا لظنها أنه مُجرد كلب!

والأغرب من ذلك، أن الأسد الجبلي مر بجانبها دون أن يهاجمها أو حتى ينظر إليها!

ينسحب من معركة الإنسان

تفاعل المُتابعون مع مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم " الجهل نعمه ومصيبه بنفس الوقت" بينما قال آخر "تلقى الأسد توه متعشي!". فيما قال ثالث " من نظرته كأنه يقول ، مو فاضي مشغول!".

ويُعرف عن أسد الجبال أو الكوجر أو البهمة أنه من فصيلة السنوريات وموطنه الأصلي في الأمريكيتين وينتشر بكثرة في نصف الكرة الغربي.

ويقرُب أسد الجبال (جينيًا) القطط وليس الأسود الحقيقية إلا أنها حيوان مُفترس. ويعتمد الكوجر في طعامه على الحافريات كالإلكة وكبش الجبال الصخرية والأيل فضلًا عن اصطياده الخيول والخراف والحشرات والقوارض.

يهاجم أسد الجبال الإنسان لكنه إذا شعُر بتهديد شديد من خلال تحديق الشخص في عينيه والصراخ بشكل مرتفع هادئ أو استخدام عصا أو حجارة يمكن أن يجعله ينسحب. 

مذيعة أسد جبلي بث مباشر غابة القطط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موضوعات متعلقة

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

ليس لقوتها.. العلماء يكتشفون سبب سيطرة الديناصورات على العالم| ستندهش

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

بالقانون.. أمريكي عاش سنوات بأفخم فندق دون إيجار والآن يسعى لامتلاكه| كيف؟

ترشيحاتنا

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ