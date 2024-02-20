في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

تفاجأ الجميع من رد فعل مذيعة عندما مر بجانبها أسد جبلي أثناء وقوفها بإحدى الغابات وتقديمها بثًا مباشرُا ليلًا!

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) مرور أسد جبلي بجانب مُذيعة وهي تقدم بث مباشر ليلًا حيث لم تُحرك ساكنًا وظلت واقفة في مكانها مُستمرة في بثها المباشر أمام الكاميرا لظنها أنه مُجرد كلب!

والأغرب من ذلك، أن الأسد الجبلي مر بجانبها دون أن يهاجمها أو حتى ينظر إليها!

ينسحب من معركة الإنسان

تفاعل المُتابعون مع مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال أحدهم " الجهل نعمه ومصيبه بنفس الوقت" بينما قال آخر "تلقى الأسد توه متعشي!". فيما قال ثالث " من نظرته كأنه يقول ، مو فاضي مشغول!".

ويُعرف عن أسد الجبال أو الكوجر أو البهمة أنه من فصيلة السنوريات وموطنه الأصلي في الأمريكيتين وينتشر بكثرة في نصف الكرة الغربي.

ويقرُب أسد الجبال (جينيًا) القطط وليس الأسود الحقيقية إلا أنها حيوان مُفترس. ويعتمد الكوجر في طعامه على الحافريات كالإلكة وكبش الجبال الصخرية والأيل فضلًا عن اصطياده الخيول والخراف والحشرات والقوارض.

يهاجم أسد الجبال الإنسان لكنه إذا شعُر بتهديد شديد من خلال تحديق الشخص في عينيه والصراخ بشكل مرتفع هادئ أو استخدام عصا أو حجارة يمكن أن يجعله ينسحب.