إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

"متقولش بتاعتنا.. دي بتاعتكم انتم" بشهامة الرجال وكرم المصريين رحب طفل صعيدي بكل عفوية بصحفي فلسطيني قادم إلى مصر في صحبة أسرته.

تصدر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي يوضح طفل مصري من محافظة الصعيد وهو يرحب بحفاوة بالصحفي الفلسطيني محمود زقوت وأسرته عندما التقاهم في أحد شوارع مصر.

احنا ضيوف عندكم

قال الطفل للصحفي وأسرته مجموعة من العبارات التي تعبر بصدق عن مشاعر جميع المصريين حيث رد على (زقوت) وأسرته قائلًا "متقولش بتاعتنا دي بتاعتكم انتم.. بالعكس احنا اللي ضيوف عندكم". وذلك عندما عبر (زقوت) وأسرته عن سعادتهم بموقف مصر من استقبالهم وعلاجهم واحتوائهم لهم على أرضها.

وأضاف الطفل باللهجة الصعيدية الأصيلة قائلًا "والله العظيم أنا لا عايز منكم جنيه ولا نص.. أنا عايزكم تكونوا سعيدين".

واستقبل الصحفي وأسرته كلمات الطفل الصعيدي الذي لا يتعدى عمره 10 سنوات بكل ترحيب وامتنان داعيين له بالصحة ودوام الحال الجيد.