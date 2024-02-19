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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"القانون من أجل فلسطين": مرافعات «العدل الدولية» يوم تاريخي آخر للفلسطينيين

العدل الدولية
العدل الدولية

أكد ليكس تاكنبرج، مستشار منظمة القانون من أجل فلسطين، أن ما حدث اليوم أمام محكمة العدل الدولية هو يوم تاريخي أخر للفلسطينيين، مشددًا على أن المجتمع الدولي هو المسئول عن القضية الفلسطينية التي لم تحل حتى الآن منذ عام 1948.

أوضح «تاكنبرج»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية فيروز مكي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بعد عدة أسابيع من قضية محكمة العدل الدولية إيذاء الإبادة الجماعية التي تحدث أمام أعين الجميع في قطاع غزة، مشددًا على أن المحكمة اليوم تنظر إلى مشكلة أكبر إيذاء الاستعمار الإسرائيلي المستمر حتى الآن ليس فقط لقطاع غزة ولكن ايضًا للضفة الغربية والقدس الشرقية.

أضاف أن المشاكل الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن أمام أعين المحكمة الدولية ليس فقط اليوم ولكن تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، وهو أمر تاريخي وحدث مهم جدًا، طلب الاستشارة من أجل الوقوف على ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تطور مهم للغاية.

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