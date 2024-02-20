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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا: إسرائيل ملزمة باحترام قرارات «العدل الدولية»

صدى البلد

أعرب ليتشيسيا تسيونلي، نائب رئيس برلمان جنوب أفريقيا، عن أمله في إتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني عبر قرارات دولية تنهي معاناته، وشدد على أن إسرائيل ملزمة باحترام قرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي.

وأضاف: «لا نقبل ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات تسبب فيها الجيش الإسرائيلي»، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ستقرر إجراءات مبدئية بشأن قضية جنوب أفريقيا تدين الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نتوقع إجراءات من محكمة العدل الدولية تمنع أي انتهاكات إسرائيلية مقبلة، أو مجازر ترتكبها إسرائيل فيما بعد، مشيرا إلى أن قرارات العدل الدولية ستكون مؤثرة عالميا وضرورية لوقف الدعم عن إسرائيل».

واستكمل: «لا نقبل استمرار نزوح عديد من الفلسطينيين في غزة وهدف جنوب أفريقيا وقف معاناة الشعب الفلسطيني».

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