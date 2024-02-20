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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف كبيرة.. الصحة العالمية: نقل 32 مريضا بحالة حرجة من مستشفى ناصر

مستشفى ناصر
مستشفى ناصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إكمال مهمتين لنقل 32 مريضا في حالة حرجة، بينهم أطفال، من مستشفى ناصر بغزة وسط أعمال قتالية مستمرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت الصحة العالمية أن الجهود المبذولة لنقل المرضى المتبقين مستمرة.

وقالت منظمة الصحة العالمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس X إنها تخشى على سلامة ورفاه المرضى والطواقم الطبية المتبقين في المستشفى.

وحذرت من أن "المزيد من تعطيل الرعاية المنقذة للحياة للمرضى والمصابين سيؤدي إلى المزيد من الوفيات".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 9 مجزار ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و 142  إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 137 على قطاع غزة

وقالت صحة غزة إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت صحة غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و 69170 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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