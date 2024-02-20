عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل جنوب أفريقيا: إسرائيل تُطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين

صدى البلد

قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إنّه يجب تفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتُطبق نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

وأضاف، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال حربه المستمرة في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ “تجربتنا المريرة مكنتنا من المساهمة في تثبيت القانون الدولي اليوم”.

وأوضح أنّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وتابع: «سنعمل على إيقاف سياسة الفصل العنصري التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين».

ولفت إلى أنّه يجب تحميل الجناة ومرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي المسئولية ومحاسبتهم، كما يجب أن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير، موضحا أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم أوضاع الفلسطينيين ويزيدها سوءا.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

بجوار مسجد.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا كاملا في مخيم النصيرات بغزة

إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029

الكرملين يعلق على اتهامات زوجة نافالني لـ بوتين بقتل زوجها بغاز سام

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالشراكة مع القطاع الخاص

جولد بيليون: الذهب يواصل ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب الطلب المرتفع

رضا عبدالعال يهاجم جوميز بسبب عبدالله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ