مى عز الدين لـ تركي آل الشيخ: نورت مصر وشكرا لتقديرك

حرصت الفنانة مى عز الدين على مشاركة صورة تجمعها بالمستشار تركى آل الشيخ عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت مى عز الدين ؛"ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ علي الحفل و تقديرك لينا و حبك للفن المصري نورت مصر و الف شكر لوزيرة الثقافة المصرية الاستاذة نيفين الكيلاني علي التعاون ده دي حاجة تفرح... شكر أخير لشركة @benchmarkksa علي تنظيم وجمال الحفل .. ألف شكر للجميع كانت ليلة جميل".







وكان أبرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود.مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي ... وغيرهم

وأحيا أولى ققرات الحفل ماجد المهندس الذي أطرب ضيوف الحفل بوصلة من اغانيه المميزة التى حصدت وصلات التصفيق الحار.

يقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو أديب ويقوم بالتنظيم من الجانب المصري المنتج حمدي بدر كرافت ميديا ومن الجانب السعودي بنش مارك زكي حسانين ومحمد زكي بالإضافة إلى إضاءة عماد نبيل.