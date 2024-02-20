×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مى عز الدين لـ تركي آل الشيخ: نورت مصر وشكرا لتقديرك

صدى البلد

حرصت الفنانة مى عز الدين  على مشاركة صورة تجمعها بالمستشار تركى آل الشيخ  عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت مى عز الدين ؛"ألف شكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ علي الحفل و تقديرك لينا و حبك للفن المصري نورت مصر و الف شكر لوزيرة الثقافة المصرية الاستاذة نيفين الكيلاني علي التعاون ده دي حاجة تفرح... شكر أخير لشركة @benchmarkksa علي تنظيم وجمال الحفل .. ألف شكر للجميع كانت ليلة جميل".



وكان أبرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود.مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي  ... وغيرهم 

 

 

وأحيا أولى ققرات الحفل ماجد المهندس الذي أطرب ضيوف الحفل بوصلة من اغانيه المميزة التى حصدت وصلات التصفيق الحار.

يقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو أديب ويقوم بالتنظيم من الجانب المصري المنتج حمدي بدر كرافت ميديا ومن الجانب السعودي بنش مارك زكي حسانين ومحمد زكي بالإضافة إلى إضاءة عماد نبيل.

 

 

 

 

اسعاد يونس اشرف عبد الباقي اشرف زكي إلهام شاهين المستشار تركي آل الشيخ الفنانة مي عز الدين حميد الشاعرى مستشار تركي آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

15 ضحية.. الصور الأولي لحادث تصادم الطريق الزراعي بالبحيرة

كتائب القسام تخوض معارك عنيفة ضد القوات الإسرائيلية في حي الزيتون بغزة

أنت تقرر.. اختر القطعة الأثرية الأهم بـ متحف إيمحتب عن شهر مارس

مصرع و إصابة 15 شخصا.. أسماء ضحايا حادث تصادم زراعي البحيرة

الأسعار تنخفض قبل رمضان.. مفاجأة حكومية بشأن 11 سلعة وهذه القائمة الجديدة

بجوار مسجد.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا كاملا في مخيم النصيرات بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ