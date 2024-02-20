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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة هليوبوليس تنظم أكبر ملتقى توظيفى لطلاب وخريجى كلية الصيدلة

صدى البلد

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عن تنظيم ملتقى توظيفى لطلاب وخريجى كلية الصيدلة، شارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية، وذلك بحضور الدكتور احمد ابو السعود عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة.

وأشار الدكتور جودة هلال رئيس الجامعة خلال إلقاء كلمته فى افتتاح الملتقى إلى أن الجامعة تنظم ملتقيات التوظيف بصفة دورية داخل الجامعة لحرصها على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، وتوفير المزيد من فرص العمل.

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وقدم الدكتور جودة هلال الشكر للدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة على دعمه الدائم لطلاب كلية صيدلة هليوبوليس.

وشدد الدكتور جودة هلال على ضرورة مشاركة خريجى وطلاب جامعة هليوبوليس فى الملتقى، وحثهم على تقديم سيرهم الذاتية للشركات المشاركة لكى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل حقيقية وقيّمة فى بداية مشوارهم المهنى.

وأكد الدكتور احمد ابو السعود عميد كلية الصيدلة أن تبنى الجامعة إقامة هذا الملتقى الوظيفى، يساهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية لطلابها من خلال الاحتكاك بسوق العمل وتوجيه الطلاب نحو كيفية بناء الشخصية المبتكرة والقيادية قبل التخرج من الجامعة.

واشار الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة الى الدور البارز للصيادلة فى المنظومة الصحية فى مصر وقدرتهم على الحفاظ على أمن الوطن وسلامته الصحية.

واعلن الدكتور محمد الشيخ عن مفاجأة لطلاب وخريجى كلية الصيدلة هليوبوليس عن تخفيضات خاصة لاسعار الدورات المهمة التى تقدمها النقابة مشددا على اهمية تلك الدورات فى تأهيل الخريج لسوق العمل الصيدلى.

واشارت الدكتورة عبير عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة ومسؤولة تنظيم الملتقى الى مشاركة العديد من ممثلى الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى محاضرات عن كيفية الحصول على وظيفة مناسبة، وكيفية كتابة سيرة ذاتية احترافية تؤهل للحصول على وظيفة.

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