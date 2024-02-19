تطوير التعليم المدمج وامتحانات الميدتير.. أبرز ما يتناوله الأعلى للجامعات باجتماعه المقبل

أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس سيناقش خلال اجتماعه المقبل انتظام العملية الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2024 وفق الخريطة الزمنية والتي أقرها المجلس، من أجل التأكيد على ضرورة تطبيق امتحانات الميدتيرم في مواعيدها.

وأشار لصدى البلد إلى أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي تسير كمان هي حيث تجرى امتحانات نهاية العام الدراسي في موعدها، مؤكدا أنه سيتم تناول تطوير التعليم المدمج .



وكان قد عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.