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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لراغبي الحصول على منح دراسية خارج مصر.. تفاصيل التقديم

المنح
المنح

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة مصر فى داكار  بشأن فرص الدراسة والتدريب المتاحة فى معهد السياسات العامة IPP  التابع لجامعة الشيخ انتاديوب UCAD فى العاصمة السنغالية داكار.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل، مثل أهلية ومتطلبات القبول  ومعايير الاختيار، من خلال الموقع الإلكترونى التالى:

https://ipp.ucad.sn/?q=admissions

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

كان المجلس الأعلى للجامعات وافق على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى، وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

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