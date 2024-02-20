لراغبي الحصول على منح دراسية خارج مصر.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة سفارة مصر فى داكار بشأن فرص الدراسة والتدريب المتاحة فى معهد السياسات العامة IPP التابع لجامعة الشيخ انتاديوب UCAD فى العاصمة السنغالية داكار.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل، مثل أهلية ومتطلبات القبول ومعايير الاختيار، من خلال الموقع الإلكترونى التالى:

https://ipp.ucad.sn/?q=admissions

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

كان المجلس الأعلى للجامعات وافق على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى، وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.



