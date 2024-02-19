أخبار التعليم| تفاصيل إصابة 38 طالبا في عرض سيرك بالوادي الجديد.. ورفع الغياب في المدارس يثير الجدل بين أولياء الأمور

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كيف أصيب 38 طالبا في عرض سيرك بالوادي الجديد وماذا فعلت التعليم؟.. تفاصيل

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم الإثنين ، حادث أليم أصيب خلاله 38 طالبا وطالبة من طلاب المدارس .



وزير التعليم يطمئن على صحة الطلاب المصابين في حادث سيرك الوادي الجديد

أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا باللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك للاطمئنان على حالة الطلاب الذين تعرضوا لحادث أثناء قيامهم برحلة لسيرك بمركز الخارجة بالمحافظة.

رفع الغياب في المدارس | مطلب عاجل من الأهالي والتعليم ترفض .. وخبير يحذر : الدروس الخصوصية هتزيد

حالة من الجدل اثيرت خلال الساعات الاخيرة بعد ان طالب اولياء الامور عبر جروب حوار مجتمعي تربوي برفع الغياب في المدارس لتخفيف تكاليف الذهاب الى المدرسة يوميا على الاسر البسيطة التي تعاني من غلاء الاسعار.



تفاصيل حالة الطلاب المصابين في حادث انهيار مدرج السيرك بالوادي الجديد

كشف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه تم إخلاء موقع السيرك المنهار ونقل جميع الطلاب المتواجدين بداخله إثر وقوع حادث سقوط أحد المدرجات أثناء أحد العروض المقدمة للطلاب.



ميداليات ذهبية لا حصر لها.. فاطمة أسرع عداءة داون في مصر

“لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس”، بطلة صغيرة بحلم كبير، حققت نجاحات وخطوات ثابتة منذ طفولتها لحصد البطولات ، اتخذت طريقها في عالم الرياضة من خلال ألعاب القوى بآمال تسعى نحو نجاحا وتفوقا، وبموهبة متفردة وعزيمة لا تعرف المستحيل استطاعت أن تحفر اسمها بحروف من نور فى سجلات التاريخ وتتوج بالمراكز الأولى فى البطولات المحلية والعالمية وتصبح أسرع عداءة "داون" فى مصر بعد تربعها على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا



