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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوضح موعد إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية لعام 2024

صدى البلد

كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2024 قبل بدء شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم فقط بإعلان الجدول الزمني للانتخابات.

وأوضح أنه يتم إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات وفقاً للقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدا أن الانتخابات الطلابية تعد جزءاً رئيسيا ليخوض الطلاب التجربة الديموقراطية في الجامعات.

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لجنة لتنفيذ توصيات تمكين الطلاب ذوي الإعاقة.. مجلس شئون التعليم يعقد اجتماعه الدوري

كان المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وفي بداية الاجتماع، هنأ الدكتور مصطفي رفعت د.أحمد عبد المولي؛ لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا لسيادته المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم د.مصطفى رفعت التهنئة للمجتمع الجامعي والأكاديمي؛ بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا للجامعات المصرية عامًا دراسيًّا موفقًا، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بحسن سير العملية التعليمية، والعمل على تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

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