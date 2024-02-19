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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البحث العلمي تعلن قبول مقترحات للأعوام (2025 –2027) .. تفاصيل التقديم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2025 –2027)، في إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، في مجالات التعاون المحددة وهي Life Science related areas، Microbiology، Agriculture and crop science، Plant protection، Animal husbandry، Bioinformatics Clean energy،،


واوضحت أنه علي الباحثين الراغبين في الاشتراك في البرنامج التسجيل إلكترونيا على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا: submission.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم بالمقترحات البحثية 30 إبريل 2024، وذلك طبقا للشروط والمتطلبات المعلنة علي الموقع، ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي:international.relations. [email protected]

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واشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المقترحات البحثية التي تم قبولها على موقع الأكاديمية وسيتم إبلاغ المقبول مقترحاتهم على البريد الإلكتروني الخاص بالمقبولين المذكور في المقترح.

 

كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة لإعداد خطة الأنشطة الطلابية تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثانى وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى طلاب الكليات المختلفة، وتحفيزهم لممارسة جميع الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

 


وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، قد عرض الدكتور أيمن عاشور خطة لإعداد المُعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية.


كما شارك الوزير في اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والصندوق بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.


وسلط التقرير الضوء على مشاركة الوزير في الدورة الثانية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة الـ (44) للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"، الذي عُقد بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات مع المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس، في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة.

 

 

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