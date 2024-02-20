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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استشاري بالقومي للبحوث: الشتاء فرصة لفقدان الوزن.. وهذه الطريقة لزيادة الحرق

فقدان الوزن
فقدان الوزن

قالت الدكتور الزهراء أحمد الموافي، استشاري تغذية إكلينيكية للأطفال، باحث مساعد بقسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، إن الاكل في الشتاء أكثر من أي وقت تاني بسبب إن درجة الحرارة المنخفضة تتسبب في أن يدخل الجسم في منظومة الحرق يشكل أكثر في الشتاء لذا يعد الشتاء فرصة لفقدان الوزن وليس الزيادة.

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وأضافت موافي لصدى البلد أنه في حالة الاستجابة لهذا الحرق بشكل سليم من خلال إدخال وجبة للجسم كل 3 ساعات فبذلك يدخل في نظام حرق متواصل وكل طعام يتناوله يتم حرقه على عكس أن يكون الجسم لفترات طويلة ومن ثم يتناول وجبة كبيرة ويتم تخزين جزء كبير من الوجبة وبالتالي فزيادة عدد الوجبات بكميات قليلة يساعد على استمرار الحرق، بجانب ممارسة الرياضة.

 

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