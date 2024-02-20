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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 9 خطوات .. طريقة استخراج شهادة وفاة إلكترونية

شهادة وفاة
شهادة وفاة

تقدم الحكومة العديد من خدماتها على الانترنت وذلك فى إطار التحول الرقمي الذي تصبوا له الدولة وأيضا تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد .

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كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

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ويرغب الكثير فى استخراج شهادة وفاة حيث أنه مستند هام مطلوب عند الرغبة فى استخراج قيدٍ عائلي أو التقديم على أي خدمة تتطلب منهم إحضار شهادات الوفاة الخاصة بالأشخاص الذين فارقوا الحياة في عائلاتهم.

خطوات استخراج شهادة وفاة أونلاين


هناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج شهادة وفاة أونلاين والتي تتضمن ما يلي :-

- الدخول على موقع وزارة الداخلية

- يتم تسجيل الدخول بحسابك أو إنشاء حساب جديد

- يليها الضغط علي خيار الخدمات الإلكترونية

- يتم فى هذه الخطوة اختيار الأحوال المدنية

- اختيار شهادة وفاة

- يتم إدخال بيانات المتوفي كاملة

- النقر على «موافق على الشروط»

- يتم إدخال بيانات مستلم شهادة الوفاة

- فى هذه الخطوة يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة لك ويليها الضغط على إرسال الطلب

استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة بعد الوفاة


يمكن استخراج شهادة وفاة من وزارة الصحة موثقة حيث يتم كتابة سبب الوفاة وكل التفاصيل الخاصة بالميت، ثم بعد ذلك يتاح استخراج شهادة الوفاة لأول مرة بعد الوفاة عبر الخطوات التالية:-

- الذهاب لأقرب سجل مدني تابع لمنطقتك

- يتم شراء نموذج 40 الخاص بطلب استخراج الوثيقة

- يتم ملء البيانات المكتوبة في النموذج

- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب للموظف المختص


شروط استخراج شهادة وفاة  

- يشترط أن تكون بيانات المتوفي مسجلة وتم استخراج شهادة وفاة من الصحة أول مرة.

- تشمل شروط استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أن يكون الذي يقوم باجراءات استخراج شهادة الوفاة من أقارب المتوفي من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

- يشترط أن تحتوي شهادة الوفاة كمبيوتر على الاسم بالكامل مكونا من الاسم الأول واسم الأب واسم الجد أو اللقب، واسم الأم بالكامل، ومكان الوفاة وسبب الوفاة، وتاريخ الوفاة وتاريخ الميلاد، واسم مكتب الصحة المستخرجة منه الشهادة لأول مرة.

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