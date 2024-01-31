كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج شهادة وفاة، والتي أتاحتها وزارة الداخلية عبر موقعها.

استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

التوجه لأقرب سجل مدني. قم بشراء نموذج 40 الخاص بطلب استخراج وثيقة وفاة كمبيوتر. ملء البيانات المكتوبة في النموذج. تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب للموظف المختص.

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استخراج شهادة وفاة من البريد

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات، منها استخراج شهادات الأحوال المدنية المميكنة ، وذلك من خلال أقرب مكتب بريد مثل:

- وثيقة الميلاد

- شهادة الوفاة

- القيد العائلي

- وثيقة الزواج

- قيد الطلاق

- بطاقة الرقم القومي بدل فاقد/ تالف.

يمكنك الذهاب لأقرب مكتب بريد في منطقتك والتقدم بطلب استخراج شهادة وفاة، حيث يوجد ربط بين شبكة البريد وشبكة الأحوال المدنية دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني.

شروط استخراج شهادة وفاة

أن تكون بيانات المتوفى مسجلة وتم استخراج شهادة وفاة من الصحة أول مرة.

من أقارب المتوفى من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

شروط استخراج شهادة الوفاة 2023

- يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط. - يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية - يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

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