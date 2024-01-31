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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

شهادة وفاة
شهادة وفاة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج شهادة وفاة، والتي أتاحتها وزارة الداخلية عبر موقعها.

استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة 

  1. التوجه لأقرب سجل مدني.
  2. قم بشراء نموذج 40 الخاص بطلب استخراج وثيقة وفاة كمبيوتر.
  3. ملء البيانات المكتوبة في النموذج.
  4. تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب للموظف المختص.

 

 

 شهادة وفاة كبيوتر

 

استخراج شهادة وفاة من البريد 

يقدم البريد المصري العديد من الخدمات، منها استخراج شهادات الأحوال المدنية المميكنة ، وذلك من خلال أقرب مكتب بريد مثل:

 - وثيقة الميلاد

- شهادة الوفاة

- القيد العائلي

- وثيقة الزواج

- قيد الطلاق

- بطاقة الرقم القومي بدل فاقد/ تالف.

يمكنك الذهاب لأقرب مكتب بريد في منطقتك والتقدم بطلب استخراج شهادة وفاة، حيث يوجد ربط بين شبكة البريد وشبكة الأحوال المدنية دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني. 

شروط استخراج شهادة وفاة 

أن تكون بيانات المتوفى مسجلة وتم استخراج شهادة وفاة من الصحة أول مرة.

من أقارب المتوفى من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

شروط استخراج شهادة الوفاة 2023

  1. - يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أقرباء الدرجة الأولى فقط.
  2. - يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا أي سبق استخراجها إلكترونيًا من مصلحة الأحوال المدنية في العباسية
  3. -  يجب كتابة اسم المتوفى واسم أم المتوفى ثلاثي أو رباعي.

استخراج شهادة وفاة الكتروني

  1. ادخل على موقع وزارة الداخلية.
  2. تسجيل الدخول بحسابك.
  3. إنشاء حساب جديد إذا كنت تدخل لأول مرة.
  4. اضغط على الخدمات الإلكترونية
  5. اختر الأحوال المدنية.
  6. اختر شهادة وفاة.
  7. ادخل بيانات المتوفى كاملة.
  8. ادخل بيانات مستلم شهادة الوفاة.
  9. اختر طريقة الدفع المطلوبة.
  10. اضغط على إرسال الطلب.
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كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة


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