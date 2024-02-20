تفاصيل جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول محكمة العدل الدولية وجلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية لممارسات الاحتلال.

وقدمت جنوب إفريقيا طلبًا لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكاتها في قطاع غزة.

وانضمت أكثر من 50 دولة إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الإبادة الجماعية.

وعقدت المحكمة جلستين علنيتين الأولى للاستماع إلى جنوب إفريقيا والثانية للاستماع إلى إسرائيل.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من تدابير لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وألزمت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.

كما قرار محكمة العدل لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومؤخرًا رفضت المحكمة طلبًا تقدمت به جنوب إفريقيا لفرض إجراءات إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية.