اعرف الفرق بين الزبيب العادي والأسود.. تفاصيل

تناول الكثير منا الزبيب في حياتنا، سواء أكانت وجبة خفيفة، أو في قالب حلوى، حيث تظهر هذا الفاكهة في العديد من الأطعمة لدينا، ولكن هل تعرف حقا ما هي؟

يستخدم الزبيب في العديد من الكعكات والفطائر البريطانية والايرلندية التقليدية، مثل كعكة عيد الميلاد وبودنج الأعياد وفطائر اللحم المفروم، يمكنك حتى العثور عليها في الصلصات والكاري.

كما أنها تختلف تمامًا عن الزبيب الأسود، والزبيب الأسود الذي نتحدث عنه هنا هو نوع من الفاكهة المجففة، ولا ينبغي الخلط بينه وبين فاكهة الكشمش الطرية مثل الكشمش الأسود.

الزبيب الأسود الذي نشير إليه هو حبات داكنة وسوداء تجدها غالبًا في الكعكات، إنها مكون رئيسي في الأطباق الكلاسيكية مثل كعكة البقش أو كعكة إكليس.

هذه الزبيب الأسود هي في الواقع عنب مجفف، أحمر داكن، بدون بذور - يعرف أحيانًا باسم عنب كورنث الأسود. بمجرد تجفيف هذه العنب، تتحول إلى فاكهة سوداء، مجعدة، حلوة، مليئة بالنكهة.

تم زراعة هذه العنب لأول مرة في جنوب اليونان، خاصة في جزيرة زانتي، لهذا السبب تسمى أحيانًا بالزبيب الأسود زانتي في الولايات المتحدة.

يأتي اسم "الزبيب الأسود" من مدينة كورنث القديمة، لكن البعض يسميها أشياء أخرى مثل الزبيب الأسود والكورينثيان.