طلاب المعاهد الأزهرية يبدعون في ختام فعاليات العروض الرياضية بصالة حسن مصطفى

اختتمت فعاليات العروض الرياضية لطلاب الكليات المتخصصة والمعاهد الأزهرية ومدارس التربية الرياضية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الفعالية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، نائبا عن الدكتور محمد الضويني، وكيل الازهر الشريف، كما شارك في هذه الفعاليات 1500 طالب وطالبة من 17 كلية تربية رياضية (بنين وبنات) على مستوى الجمهورية، و14 معهدًا أزهريًا، و15 مدرسة رياضية.

وحققت المعاهد الأزهرية نتائج متميزة في هذه الفعاليات، حيث حصلت معاهد الغربية "بنين" على المركز الأول، بينما حصلت معاهد الدقهلية على المركز الثاني، ومعاهد أسوان على المركز الثالث.

وفي فئة معاهد الفتيات، حصدت معاهد المنيا المركز الأول، بينما احتلت معاهد بني سويف المركز الثاني، ومعاهد الغربية المركز الثالث.

وتأتي هذه النتائج المثمرة ثمرةً لحرص رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بقيادة فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تُنمّي مهارات وقدرات الطلاب والطالبات فنياً وعلمياً وبدنياً.

وكما لعبت الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية دورًا هامًا في دعم وتشجيع الطلاب للمشاركة بفعالية في هذه الفعاليات.

واختتمت الفعاليات بتسليم الجوائز للفائزين وتكريم فريق العمل والمحكمين من مختلف الجهات المشاركة.

حضور قيادات من وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

حضر ختام هذه الفعاليات جمع من قيادات وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم.

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