نادر عدلي: قناة الوثائقية ولدت قوية

كشف الناقد نادر عدلى عن رأيه فى قناة القاهرة الوثائقية بعد مرور عاما من بثها وتقديمها عدد من الأعمال الوثائقية.

وقال نادر عدلى لـ صدى البلد، إن قناة الوثائقية مهمة وبدأت بقوة شديدة ونتمنى أن تقدم فى الفترة المقبلة.

وأضاف نادر عدلى: أتمنى فى الفترة المقبلة أن يتم تقديم عدد من الأعمال التى تتعلق بالجانب الاقتصادي منذ فترة محمد على وحتى الآن وما مرت به مصر.

وقدمت مؤخرا قناة الوثائقية فيلما من ندوة نادرة للنجم الكبير "عادل إمام"، في إطار سلسلة الندوات التي تبثها القناة يوميًّا تحت عنوان "من أرشيف المعرض"؛ احتفاءً بالدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُختتم فعالياتها اليوم.

جديرٌ بالذكر أن الندوة نُظمت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع الألفية، تحت عنوان "تحديات القرن"، وأدارها الكاتب الدكتور سمير سرحان، وتحدث فيها الفنان عادل إمام عن كثير من الأمور، أبرزها قيمة الفن المصري وأهميته، متطرقًا إلى دور الفنون في تطور المجتمعات البشرية.

وكان قد رد الفنان محمد عادل إمام على الشائعات التى ترددت حول منع الفنان القدير عادل إمام من الظهور من قبل أسرته.

وقال محمد عادل إمام، فى تصريحات تليفزيونية: “هنمنعه ليه من الظهور؟ الناس بتزوره فى البيت، هو الراجل فى راحة ومقضي وقته فى البيت مع الأحفاد”.