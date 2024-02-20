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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أبطال فيلم الحريفة يكشفون سر تحقيقه أعلى الإيرادات

الحريفة
الحريفة

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء، نجوم وصناع فيلم "الحريفة".

يستضيف البرنامج كلا من نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي، وخالد الذهبي وعبدالرحمن محمد والكاتب إياد صالح، والمخرج رؤوف السيد، والمنتج طارق الجنايني.

يتحدث الضيوف خلال الحلقة عن الفيلم وكواليس العمل وهل كانوا يتوقعون هذا النجاح الكبير وتحقيقه لأعلى الإيرادات في السينما الفترة الماضية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

فيلم الحريفة

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

الإعلامية لميس الحديدي المنتج طارق الجنايني برنامج كلمة أخيرة فيلم الحريفة لميس الحديدي

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