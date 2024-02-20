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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لبلبة: لو معايا ملايين الدولارت مش هنتج لنفسي.. اعرف السبب

لبلبة
لبلبة

كشفت الفنانة لبلبة عن عدم تفضيلها إنتاج أعمال فنية لها خلال لقائها فى برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا.

وقالت لبلبة : لو معايا ملايين الدولارت مش هنتج عمل لنفسي وهتبرع بيهم لمستشفى سرطان الأطفال، وأنا قعدت 20 سنة أروح مدرسة الحق في الحياة لـ ذوي الهمم ومكنتش بقول لأي حد حتى والدتي، وببقى أسعد واحدة في الدنيا وأنا معاهم وأنا بحب أعمل الحاجة اللي تسعدني، وأعمل دور جديد ومختلف اتقنه ببقى في منتهى السعادة، وأنا مش متخيلة أن تركيبتي تنفع تكون في حاجة غير الفن.

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لبلبة 

وكشفت الفنانة لبلبة تفاصيل آخر أعمالها الفنية الفترة المقبلى،لافتة إلى إن حفل (جوي أووردز) يأتي في طقس ممتع.

وتابعت لبلبة خلال لقائها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: جمهور الرياض يشارك الفنانين في الغناء والتمثيل.

وأضافت لبلبة قائلة:"الفترة المقبلة ممكن أعمل شغل مسرح".

وعن جمهورها قالت: بحب جمهوري جدا في الرياض ومصر، ونفسي أعمل حاجات كتير الفترة الجاية".

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