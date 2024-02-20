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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اطلاق بوستر مهرجان مسرح الجنوب.. تفاصيل

مسرح الجنوب
مسرح الجنوب

 أطلقت إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع  برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة بوستر الدورة الثامنة من المهرجان والتى تقام فى محافظة قنا فى الفترة من 1 الى 6 مارس المقبل والتي تحتفل بالمسرح العراقى برعاية  وزارة الثقافة  , وزارة الشباب والرياضة , مؤسسة مصر الخير , هئية تنشيط السياحة  , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط  و جراند هوتيل  ومدينة دريمز , مؤسسة ريدك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا. 

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مهرجان مسرح الجنوب 

قالت الفنانة نسرين محمود شعبان مصممة البوستر:  فكرت اثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة ان يكون مختلف عن السنوات الماضية خاصة ان المهرجان يهتم بقضايا المرأة ولكن لم يتم الاشارة اليها من قبل فالصورة من العرض المسرحى  الاسبانى  " عرس الدم " الذى  حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان وعبر بشكل كبير عن قضايا المراة على المستوى العالمى .

وأضافت أن كل التصميمات كانت تحت اشراف د. اسلام زكى رئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة .

مهرجان مسرح الجنوب
المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى المسرحى الدولى لشباب الجنوب هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة مؤسسة س للثقافة والإبداع مهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

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