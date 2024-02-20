اطلاق بوستر مهرجان مسرح الجنوب.. تفاصيل

أطلقت إدارة المهرجان المسرحى الدولي لشباب الجنوب والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة بوستر الدورة الثامنة من المهرجان والتى تقام فى محافظة قنا فى الفترة من 1 الى 6 مارس المقبل والتي تحتفل بالمسرح العراقى برعاية وزارة الثقافة , وزارة الشباب والرياضة , مؤسسة مصر الخير , هئية تنشيط السياحة , مؤسسة إيزيس للاستشارات الهندسية , الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لاهالى مركز قفط و جراند هوتيل ومدينة دريمز , مؤسسة ريدك مصر للتنمية , دار حابى للنشر , جمعية انا المصرى بقنا.

مهرجان مسرح الجنوب

قالت الفنانة نسرين محمود شعبان مصممة البوستر: فكرت اثناء تصميم بوستر الدورة الثامنة ان يكون مختلف عن السنوات الماضية خاصة ان المهرجان يهتم بقضايا المرأة ولكن لم يتم الاشارة اليها من قبل فالصورة من العرض المسرحى الاسبانى " عرس الدم " الذى حصل على عدد من الجوائز خلال الدورة السابعة من المهرجان وعبر بشكل كبير عن قضايا المراة على المستوى العالمى .

وأضافت أن كل التصميمات كانت تحت اشراف د. اسلام زكى رئيس الادارة المركزية للوسائط التكنولوجية بالهئية العامة لقصور الثقافة .