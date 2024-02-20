مظاهرة في يريفان تطالب باستقالة رئيس الوزراء الأرميني

خرجت مظاهرة في ساحة الحرية وسط يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ويتهم المشاركون في التظاهرة السلطات المحلية بتسليم كاراباخ وخدمة مصالح تركيا أذربيجان، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وقال أحد منظمي المسيرة، ويدعى إدجار جازاريان، إن حركة “معا” أعدت 100 مبرر رمزي لاستقالة رئيس الوزراء الأرميني، موضحا أن "القائمة ليست كاملة، ويمكن استكمالها واحد من هذه الحجج يكفي لإزاحة باشينيان عن السلطة”.

وفي وقت سابق، أعلن باشينيان عن اجتماع وشيك بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان.