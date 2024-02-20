مندوب الجزائر يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف مناصر لغزة

أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن، أن الصمت ليس خيارا ويجب على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ موقفا مناصرا للحقيقة ومناهضا للقتل والكراهية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن:" التصويت لصالح مشروع القرار لوقف إطلاق النار في غزة يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة".

أضاف مندوب الجزائر بمجلس الأمن:"التصويت ضد مشروع القرار ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والعقاب الجماعي للفلسطينيين".

تابع مندوب الجزائر بمجلس الأمن:" انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية دون أن نرى أي بارقة أمل لإنهاء الحرب على قطاع غزة".