"مفيش مهاجم".. تعليق نجم الزمالك على أداء لاعبي الفريق أمام الإسماعيلي

علق حمادة عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، على مباراة القلعة البيضاء أمس، الإثنين، أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال “عبد اللطيف”، في تصريحات تليفزيونية "الزمالك استحوذ وهاجم، ولكن كان من المفترض أن يتعاقد مع مهاجم، الفريق يفتقد إلى رأس حربة هداف".

وأضاف "الزمالك لعب 9 مباريات في الدوري، وخسر عددا كبيرا من النقاط، حوالي 13 نقطة، هذا ليس الزمالك".

وشدد عبد اللطيف على أن "الهدف هو ما يمنحك الثلاثة نقاط، ولكن ليست السيطرة والتدعيمات، خسرنا نقطتين أمام الإسماعيلي، نادي كبير وله احترامه، ولكن مع مجموعة لاعبين مش بتخوف".

واختتم "أتمنى القادم يكون أفضل ونتعلم من أخطائنا، تعاقدنا مع مدرب جديد وصفقات من أجل تحقيق المكسب"