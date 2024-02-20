التصعيد في غزة.. مندوب روسيا يهاجم أمريكا في مجلس الأمن

أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن، أن العنف مستمر في غزة للشهر الخامس وعدد المدنيين الشهداء تجاوز 30 ألفا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية”.

قال المندوب الروسي بمجلس الأمن:" مقتل كل هؤلاء المدنيين في غزة يعد تقاعسا مخزيا وصمتا على جرائم القتل الجماعي".

أضاف المندوب الروسي بمجلس الأمن:" واشنطن تمارس ازدواجية المعايير وتطالب بإعطاء الوقت من أجل إطلاق سراح المحتجزين لكنها تمنح في الحقيقة الوقت لإسرائيل لقتل مزيد من الفلسطينيين".

أكمل المندوب الروسي بمجلس الأمن:" حتى الآن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار وواشنطن منعت وقف إطلاق النار 3 مرات".

لفت المندوب الروسي بمجلس الأمن:" المقترح العربي متوازن ويراعي ملاحظات الجميع غير أن وفد الولايات المتحدة يصر على عرقلة الأمر".